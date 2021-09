Bốn 'bẫy tiêu dùng' cần tránh khi mua sắm

Tác giả lấy ví dụ về một công ty bị tẩy chay sau khi bỏ chương trình sales. Trước tình hình doanh số sụt giảm thê thảm, họ buộc phải điều chỉnh về chính sách bán hàng như cũ. Các mặt hàng được đẩy giá niêm yết lên cao, sau đó công ty đưa chương trình khuyến mại 10-20%. Khách hàng của họ tỏ ra thích thú vì có cảm giác mua được hàng giảm giá chất lượng cao.

Sách Tiền bạc và lý trí. Ảnh: Alphabooks.

Chiêu thức thứ hai khiến người tiêu dùng gặp sai lầm khi mua sắm là "bẫy chim mồi". Tác giả Dan đưa ra ví dụ tờ The Economist có 3 gói dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Đó là báo mạng 59 USD , báo in 125 USD hoặc báo in và báo mạng với giá 125 USD . Khi Dan khảo sát tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT, Mỹ), 84% số học viên được hỏi mua gói thứ ba - 125 USD cho cả hai dịch vụ báo in và báo mạng.

Không ai trong số họ chọn mua gói báo in. Chỉ 16% mua riêng gói báo mạng 59 USD . Theo phân tích của Dan, báo in được sử dụng làm "chim mồi" để đẩy người dùng mua sản phẩm trọn gói. Tương tự, chuỗi các cửa hàng đồ ăn nhanh cũng thường sử dụng "hiệu ứng chim mồi" để khách hàng mua ly lớn hơn, vì có vẻ đươc ưu đãi hơn, bất kể nhu cầu của họ là gì.

Bẫy thứ ba được hai tác giả gọi tên là "sử dụng thẻ tín dụng để né tránh nỗi đau trả tiền". Khi đắn đo móc hầu bao cho một món đồ nào đó, chúng ta thường có cảm giác tiếc rẻ, lăn tăn. Tuy nhiên, sự ra đời của chiếc thẻ tín dụng đã giúp phá tan cảm giác này. Bằng việc chi tiêu trước, trả tiền sau, người dùng tránh được nỗi đau phải trả tiền ngay lúc đó.

Kết quả, số tiền chi tiêu thường tốn nhiều hơn so với chi tiêu tiền mặt. Chúng ta mua sắm nhiều hơn với tâm lý thoải mái, nhà cung cấp vì thế cũng kích cầu tốt hơn, gia tăng doanh số.