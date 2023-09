Bốn bản án khép lại loạt sai phạm của cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Những dấu ấn trong sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung

Hôm 28/8/2023, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP) thêm 18 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tròn ba năm trước, đúng vào ngày 28/8/2020, ông Chung bị cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ba năm bị tạm giam, trải qua bốn vụ án, ông Nguyễn Đức Chung đang chịu tổng hình phạt 13 năm 6 tháng tù.

Ông Nguyễn Đức Chung, SN 1967, quê thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế. Quá trình công tác trong ngành công an, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội. Năm 2004, khi mới 37 tuổi, ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất…

Tiếp đó, ông Chung được bổ nhiệm là phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Tháng 9/2012, ông Chung được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội khi đang mang quân hàm Đại tá và một năm sau được phong hàm Thiếu tướng - thời điểm này, ông là Thiếu tướng trẻ nhất ngành công an.

Từ khi còn làm lính trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đến vị trí Giám đốc Công an TP, ông Nguyễn Đức Chung tham gia hàng loạt chuyên án phức tạp. Điển hình vào tháng 9/2014, ông thuyết phục thành công kẻ khống chế bắt giữ con tin tại quận Thanh Xuân; tháng 11/2011, đang là Phó Giám đốc Công an Hà Nội, ông cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án giả danh y bác sỹ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, do Nguyễn Thị Lệ (33 tuổi, quê Bắc Giang) chủ mưu.

Bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của ông Chung là tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Và kỳ họp HĐND TP tháng 12/2015, ông tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.