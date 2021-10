'Bom xịt' của Kim Go Eun bỗng nhiên thăng hạng, loạt phim Hàn đáng mong đợi lại sụt giảm rating

Là bộ phim có mức rating khá khiêm tốn từ đầu nhưng Yumi's cells lại là tác phẩm hiếm hoi có sự tăng trưởng về rating trong tập phát sóng vào tối thứ 7 vừa qua. Theo Nielsen Korea, bộ phim hài lãng mạn với sự tham gia của Kim Go Eun và Ahn Bo Hyun đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 2,4% cho tập 6 (nhỉnh hơn so với con số 2% của tập 5). Yumi's cells cũng tiếp tục giữ vị trí đầu bảng ở khung giờ phát sóng.

Sau khi đạt mức rating vút với tập 10 phát sóng ở tuần trước, đến tuần này Hometown Cha - Cha - Cha đã có sự giảm rating mạnh, cụ thể là tập mới nhất của bộ phim đạt rating trung bình trên toàn quốc là 9,3%.

3. One the woman

Bám trụ được vị trí đầu bảng trong khung giờ phát sóng với rating trung bình trên toàn quốc là 13%. Tuy nhiên so với con số 13,4% của tập trước,One the woman cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.