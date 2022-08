Bom tấn Hàn Quốc ‘Thuỷ chiến đảo Hansan’ khai trương cụm rạp thứ 47 của Lotte Cinema

Nhân dịp khai trương, Lotte Cinema Gold View sẽ trình chiếu loạt bom tấn quốc tế và Việt Nam như Thuỷ chiến đảo Hansan, Vô diện sát nhân, Không (Nope) cùng những phim dịp lễ 2/9 như Cù lao xác sống, Ngược dòng thời gian để yêu anh bản điện ảnh, Spider-Man: No Way Home phiên bản đặc biệt… Không những vậy, hàng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt được Lotte Cinema gửi tặng khán giả trong dịp này.

Với địa thế nằm ở khu vực nhộn nhịp đông dân cư cùng những cải tiến đặc biệt về phòng chiếu, sảnh chờ, Lotte Cinema Gold View hứa hẹn là địa điểm mà các khán giả sẽ lựa chọn để thưởng thức các bom tấn điện ảnh trong và ngoài nước cùng với bạn bè, người thân.