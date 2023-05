Bom tấn "Fast X" dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu

Mặc dù vậy, "Fast X" mới chỉ là "bom tấn" có doanh thu ra mắt cao thứ hai tính từ đầu năm, xếp sau phim hoạt hình "Super Mario Bros" (377 triệu USD).

"Fast X" là tác phẩm mở màn tốt thứ 3 trong series "Fast & Furious," sau "The Fate of the Furious" và "Furious 7."

Phim bắt đầu với sự kiện diễn ra năm 2011, khi nhân vật chính Dominic (Vin Diesel đóng) cùng đồng đội cướp tài sản của ông trùm Hernan Reyes.

Sau vụ đụng độ, Hernan Reyes thiệt mạng nhưng con trai của y là Dante Reyes (Jason Momoa đóng) ghi nhớ mối thù, lập kế hoạch trả đũa Dominic và gia đình anh.

Nhiều năm sau, Dante - người được mô tả là "như quỷ dữ" - tái xuất với nhiều đồng minh cùng một âm mưu nham hiểm nhằm làm hại con trai 8 tuổi của Dominic...