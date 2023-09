Bom tấn của Hollywood-đầu tàu dẫn dắt ngành điện ảnh ở Thụy Sĩ

Các bộ phim bom tấn của Hollywood vẫn là đầu tàu dẫn dắt ngành công nghiệp điện ảnh ở Thụy Sỹ. Ví dụ như phim “Avatar: The Way of the Water” ghi nhận hơn một triệu lượt xem.

"Avatar: The Way Of Water" (còn gọi Avatar 2) là bộ phim gặt hái lợi nhuận cao nhất trong năm 2022.(Nguồn: AFP) Hiệp hội điện ảnh ProCinema của Thụy Sỹ ngày 29/9 thông báo, những người đam mê nghệ thuật thứ 7 đã trở lại rạp ở mức độ như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Thông báo của hiệp hội trên cho biết, lượng khán giả tới các rạp chiếu phim trong năm 2023 ở Thụy Sỹ tăng 30% so với năm ngoái, từ 6 triệu lên 7,8 triệu lượt người. Trong thông báo, Tổng thư ký của hội, ông René Gerber, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ còn cách mức trước đại dịch khoảng 10%. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiến triển tích cực hơn trong năm tới.” Các bộ phim bom tấn của Hollywood vẫn là đầu tàu dẫn dắt ngành công nghiệp điện ảnh ở Thụy Sỹ. Ví dụ như phim “Avatar: The Way of the Water” ghi nhận hơn một triệu lượt xem, bộ phim “Barbie” ghi nhận khoảng 640.000 lượt xem và bộ phim “The Super Mario Bros. Movie” ghi nhận 560.000 lượt xem. Với thị phần 5,6% (khoảng 419.000 lượt xem), phim Thụy Sỹ vẫn ở mức ổn định. Thời gian tới, ProCinema đang có kế hoạch mở rộng các cụm rạp. Số lượng rạp chiếu phim tại Thụy Sỹ gần như không đổi kể từ năm 2019, với 605 rạp chiếu phim hiện thời so với 609 rạp cách đây bốn năm. Số lượng ghế trống chỉ giảm nhẹ, từ 101.739 ghế trong năm 2019 xuống 97.455 ghế trong năm 2023./. Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)