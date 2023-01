Bom tấn "Avatar" thống trị màn ảnh Bắc Mỹ tuần thứ 4 liên tiếp

Búp bê này đã nổi cơn thịnh nộ và có thể kiểm soát được Cady. Mặc dù nội dung khá quen thuộc, nhưng bộ phim với kinh phí sản xuất chỉ 12 triệu USD vẫn giành được sự yêu thích từ người xem.

Trong khi đó, bộ phim cũng về đề tài gia đình "Puss in Boots: The Last Wish" của Universal đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 với 13,1 triệu USD. Hiện tổng doanh thu của bộ phim hoạt hình này ở thị trường Bắc Mỹ đạt 87,7 triệu USD.

Đứng thứ 4 là bộ phim "A Man Called Otto" của Sony với 4,2 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu.