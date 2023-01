Bom tấn 'Avatar: The Way of Water' vững vàng ngôi vương tại Bắc Mỹ

Avatar: The Way Of Water.(Nguồn: IDBM)

Bộ phim khoa học viễn tưởng "Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: 'Avatar: Dòng chảy của nước') tiếp tục vững vàng ở ngôi vị số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 liên tiếp.

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Exhibitor Relations, "bom tấn" của Disney/20th Century đã mang về thêm 38,5 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, qua đó nâng tổng doanh thu nội địa lên con số ấn tượng là 570 triệu USD.

Xét trên thị trường quốc tế, bộ phim đã mang về tổng cộng 1,33 tỷ USD tính đến thời điểm này.