Bom tấn "Avatar 2" khiến nhiều nhà phê bình tại Anh choáng ngợp

Trong khi đó, người dẫn chương trình Happy Sad Confused - Josh Horowitz đánh giá: “James Cameron một lần nữa cho các nhà làm phim thấy một tác phẩm được thực hiện như thế nào.'Avatar: The Way of Water' là ví dụ điển hình về cách thực hiện một bộ phim bom tấn hoành tráng. Tôi tin rằng James Cameron đã nâng cao tiêu chuẩn về hiệu ứng để tạo ra những hình ảnh thật tuyệt vời."

Còn đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro nhận xét "Avatar: The Way of Water" là một bộ phim đáng kinh ngạc, chứa đầy những khung cảnh hùng vĩ, đậm cảm xúc với quy mô hoành tráng.

"Avatar: The Way of Water" đưa khán giả trở lại thế giới Pandora đầy mê hoặc, nơi trong phần phim đầu tiên, những người Na'vi da xanh bản địa chiến đấu với loài người thực dân để giành lấy tài nguyên thiên nhiên.