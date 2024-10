'Bom tấn' Alan Walker đổ bộ chung kết Olympia, fan Việt phấn khích tột độ

Alan Walker bất ngờ xuất hiện trên màn hình, đọc câu hỏi cho các điểm cầu, khiến không khí chương trình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sáng 13/10, trong trận chung kết năm thứ 23 của chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã không khỏi bất ngờ và phấn khích khi chứng kiến sự xuất hiện đặc biệt của DJ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới - Alan Walker. Trận chung kết quy tụ 4 thí sinh xuất sắc đến từ các trường THPT danh tiếng trên cả nước: Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Phú Đức (THPT chuyên Quốc học - Huế, Thừa Thiên - Huế) và Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội). Sau phần thi tăng tốc căng thẳng, chương trình bước vào phần câu hỏi dành cho các đội cổ vũ tại bốn điểm cầu. Đúng lúc này, Alan Walker bất ngờ xuất hiện trên màn hình, đọc câu hỏi cho các điểm cầu, khiến không khí chương trình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trước đó, cộng đồng mạng đã xôn xao về một nhân vật bí ẩn sẽ góp mặt tại chung kết, nhiều người đã đoán đúng đó chính là Alan Walker.

Alan Walker. Ảnh: Chụp màn hình Câu hỏi mà nam nghệ sĩ người Na Uy gốc Anh đưa ra liên quan đến một tỉnh của Việt Nam, nơi anh đã quay phần lớn MV Alone, Pt. II phát hành năm 2020. Tất cả các đội cổ vũ đều đưa ra câu trả lời chính xác: tỉnh Quảng Bình. MV Alone, Pt. II của Alan Walker, với bối cảnh tuyệt đẹp từ hang động và sông nước Quảng Bình, đã thu hút tới 399 triệu lượt xem trên YouTube. Những cảnh quay chính được thực hiện tại bản Đoòng của người Bru - Vân Kiều, cửa vào Hang Én, khối Bàn Chân Chó, Hố sụt 1 trong hang Sơn Đoòng và sông Chày. Alan Walker không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam qua các bản hit EDM như Faded, Sing me to sleep, Force, mà gần đây còn gây chú ý với hành động đẹp khi đến Hà Nội vào tháng 8 năm nay. Anh mua và tặng lại chiếc xe đạp cho một gia đình bị mất trộm bởi kẻ gian mặc áo có logo của anh. Theo Vietnamnet