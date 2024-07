Bơm lốp ô tô bằng khí nitơ có thần thánh như lời đồn

Đến năm 2010, khí nitơ mới chính thức được đưa ra thị trường dân dụng và thương mại, trong đó có cả việc sử dụng trong lốp ô tô. Vậy bơm khí nitơ vào trong lốp xe có ưu nhược điểm gì so với khí nén thông thường?

Trước khi nitơ được sử dụng trong lốp xe ô tô thông thường, loại khí này đã được tìm thấy trong lốp máy bay, xe đua và trong bộ giảm chấn của hệ thống treo giúp làm giảm dao động của lò xo. Điều này là do nitơ có khả năng duy trì trạng thái và áp suất của nó dưới nhiệt độ và tải trọng tăng cao.

Với khí nén thông thường, khi nhiệt độ môi trường giảm, áp suất lốp cũng sẽ giảm. Đôi khi, điều này sẽ làm đèn cảnh báo của hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) bật sáng.

Tiếp theo, nếu lốp xe bị dính đinh, tốc độ rò rỉ của nitơ sẽ chậm hơn so với khí nén thông thường. Điều này là do các phần tử nitơ lớn hơn một chút so với ô xy.

Cuối cùng là lốp xe chứa khí nitơ do ít bị rò rỉ hơi, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và áp suất nên có thể kéo dài tuổi thọ của lốp xe, cũng như giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.