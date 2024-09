Bới đá, gạn đất tìm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Nậm Tông

Địa bàn bị chia cắt sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Nậm Tông (Lào Cai), lực lượng chức năng chủ yếu sử dụng thủ công như: Cuốc, xẻng, rìu, xà beng…để đào bới hàng chục ngàn m3 đất đá 3 ngày sau vụ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), đến chiều 13-9, vẫn còn 9 người mất tích.

Hàng ngàn khối đất đá đổ ập xuống khu thôn Nậm Tông Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, do đường xá vào thôn Nâm Tông bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt, người dân phải đi bộ 8 km, vượt núi, băng rừng mới đến được hiện trường vụ sạt lở. Lương thực, thực phẩm và vật dụng cần thiết chỉ có thể vận chuyển bằng sức người vượt qua địa hình đồi núi gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường vụ sạt lở, trong ngày thứ 3 tìm kiếm, trời đã nắng to, nước trên con suối chảy qua thôn Nậm Tông đã rút sâu. Dưới đống đổ nát, hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an, tình nguyện viên khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực, chia ca lội dưới bùn sâu, đào bới theo hình thức "cuốn chiếu" để tìm kiếm các nạn nhân. Do địa bàn bị nước lũ chia cắt, xe ôtô, máy móc, thiết bị, không đưa thể vào, lực lượng chức năng chủ yếu sử dụng công cụ thủ công như: Cuốc, xẻng, rìu, xà beng…để đào bới hàng chục ngàn m3 đất đá. Tại khu vực đào bới, nhiều chiến sĩ không có ủng để đi, găng tay đeo, nước uống là nước suối chảy trên các khe. Đường đi xuống thôn Nậm Tông bị sạt lở nghiêm trọng Tại khu vực sạt lở đất, Đại úy Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tham mưu Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư Lệnh Cảnh Cơ động), cho biết nhận được lệnh của lãnh đạo, Trung đoàn đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng từ Hà Nội hành quân tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân tại thôn Nậm Tông. Do mức độ sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, địa bàn bị chia cắt, không thể đưa máy móc, thiết bị vào trong bản nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Thôn Nậm Tông tan hoang sau sự cố "Hiện nay, lực lượng chức năng phải chia làm 2 ca sáng, chiều để tìm kiếm các nạn nhân. Khu vực này kết cầu yếu chủ yếu là đất cát, gặp mưa nhiều ngày nên rất dễ sạt lở thêm, chúng tôi vừa làm, vừa phải cảnh giác để có thể đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ"- ông Tuấn nói. Chỉ còn lác đác vài nhà dân song cũng bị hư hại nghiêm trọng Theo quan sát, lán chỉ huy được dựng tạm cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2 km trên đồi, để cùng những người dân bị thiệt hại ở thôn Nậm Tông trú ngụ. Tại đây, lực lượng chức năng, người dân thiếu thốn nhiều thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết như: nước uống, đồ dùng sinh hoạt… Một chiến sĩ cảnh sát cơ động chia sẻ thời tiết ở Nậm Tông rất khắc nghiệt, trời có thể mưa, nắng bất cứ lúc nào. "Ban ngày nhiệt độ lên rất cao, buổi tối lại xuống rất thấp. Đêm qua, trời đổ mưa, nhiệt độ xuống 15 độ C, bọn em không thể ngủ được"- chiến sĩ cảnh sát cơ động nói. Nhiều vật cá nhân còn sót lại không bị vùi lấp sau vụ sạt lở Giấy khai sinh của cháu bé bị vụ sạt lở vùi lấp Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu giờ chiều ngày 10-9, tại thôn Nậm Tông đã xảy ra vụ sạt lở gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vụ sạt lở đất đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương. Sau vụ sạt lở, hàng trăm người của nhiều lực lượng đã được chính quyền tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà huy động để khắc phục hậu quả, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Theo cơ quan chức năng, đến chiều ngày 13-9, đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân, còn 9 người dân thôn Nâm Tông bị mất tích. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày 13-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó có 1 cháu bé. Hàng trăm chiến sĩ lực lượng công an, bộ đội, tình nguyện viên đào bới, tìm kiếm các nạn nhân Việc đào bới, vận chuyển chủ yếu bằng thù công Các chiến sĩ khoanh vùng đào bới nghi có người gặp nạn Thiếu thốn thiết bị, vật dụng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn Chủ yếu sử dụng xẻng, quốc...