Body 'khét lẹt' của Khởi My bắt trọn qua qua cam thường

Khởi My - Kelvin Khánh về chung một nhà vào tháng 11/2017. Nữ ca sĩ hơn bạn đời 4 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác song cặp đôi không hề có khoảng cách ngoại hình. Sau 5 năm kết hôn, Khởi My - Kelvin Khánh vẫn là cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.

Mới đây, Khởi My cùng ông xã đến tham dự liveshow của Thanh Duy. Đây là hiếm hoi cặp đôi xuất hiện trong một sự kiện giải trí kể từ khi rút khỏi showbiz và chuyển sang công việc streamer.

Trong đọan clip được ghi lại bởi "team qua đường", Khởi My chiếm trọn spotlight với nhan sắc trẻ trung và thân hình cực thon nuột với cơ bụng săn chắc.