Bóc trần những ‘bẫy’ quảng cáo trên TikTok

Nhân ngày An toàn mạng thế giới 7/2, Google công bố xu hướng tìm kiếm của người dùng Việt về chủ đề an toàn trên không gian mạng trong năm 2022 và giới thiệu các công cụ do Google phát triển giúp người dùng an toàn hơn trên Internet.