Bóc trần đường dây bán dâm nghìn USD của giới nghệ sĩ trong showbiz

G.NA từng điêu đứng vì vướng bê bối bán dâm

Một trong những vụ việc nổi cộm nhất và gây chấn động nhất showbiz thập kỷ qua, không thể không nhắc đến scandal nữ idol, nữ thần quyến rũ đình đám của Kpop - G.NA bị "bóc trần" bán dâm với giá 35 triệu won (khoảng 714 triệu đồng).

Từ 1 nữ ca sĩ triển vọng có nhiều bản hit làm mưa làm gió trong làng nhạc, gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc châu Á, G.NA đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp, thậm chí từng muốn từ bỏ cuộc sống vì bê bối này.

Tại Hollywood, hoạt động này cũng "sôi động" không kém. Năm 2020, Hoa hậu bang Connecticut, Mỹ Regina Turner bị chồng - Jo Kim tố cáo có “cuộc sống bí mật như là một gái gọi cho những người đàn ông giàu có”.

The Sun cho biết, chồng Regina Turner tố cô đã đút túi gần 700.000 USD tiền mặt kể từ năm 2015 nhờ vào những cuộc trao đổi thân xác với đại gia.

Nhìn về thực trạng này, cây viết Donis Casey của trang Crimereads phải thừa nhận: “Phim ảnh là một mỏ vàng, nhưng tiền bạc thực sự được tạo ra trong các ngành dịch vụ: Rượu, ma túy, cờ bạc và mại dâm… Các hãng phim lớn ngày càng trở nên hùng mạnh, giàu có hơn và cuối cùng là quyền lực.

Thành công này còn khiến các ông trùm trong giới giải trí nghiễm nhiên có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và không phải chịu hậu quả gì. Những ngôi sao trẻ đẹp đôi khi được các hãng phim cho mượn để “chiêu đãi” các chức sắc đến thăm”.

Bóc trần đường dây bán dâm tinh vi

Hollywood Reporter tiết lộ, không chỉ hoạt động ở Hollywood, nhiều đối tượng mua bán dâm còn tìm đến châu Âu, cụ thể là Liên hoan phim Cannes - nơi vốn bị truyền thông quốc tế mỉa mai là “chợ tình dục” của thế giới.

Những cô gái vô danh mặc hở bạo trên thảm đỏ Cannes

Trong khi đó, ở châu Á, đường dây mại dâm của giới showbiz ngày càng tinh vi với quy mô không nhỏ. Tạp chí Next Magazine cho hay những nghệ sĩ hạng A hiếm khi hoạt động mại dâm trong nước. “Điều đó là quá mạo hiểm với họ”, tờ báo tiết lộ. Thay vào đó, các chân dài tên tuổi chọn Las Vegas (Mỹ), Cannes (Pháp) và nhiều địa điểm ăn chơi nổi tiếng thế giới là địa bàn hoạt động.



Một người có tiếng trong giới làng chơi Hong Kong từng tiết lộ, các vụ giao dịch thường được trao đổi qua điện thoại. Trong trường hợp các đại gia cần cung cấp hình ảnh, phía môi giới sẵn sàng cung cấp ảnh, điện thoại, chữ viết tay hay clip của các chân dài.



Còn tại Hàn quốc, hoạt động mại dâm thường núp bóng dưới "mác" công ty quản lý. Trong chương trình Rumor Has It (Channel A) của Hàn Quốc, phóng viên đã hé lộ câu chuyện về một đối tượng môi giới mại dâm ở Kbiz.



Đối tượng này đã liên hệ với những người quản lý nghệ sĩ và nhờ họ cung cấp "chân dài" để làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu.



Sau đó, đối tượng đề nghị được gặp riêng nghệ sĩ để bàn bạc kế hoạch hợp tác với nhãn hàng. Thực chất, đối tượng gặp riêng nghệ sĩ nhằm mục đích lôi kéo họ tham gia vào đường dây bán dâm.



“Tôi đã phỏng vấn một nhà môi giới và được biết những người nổi tiếng chia thành nhiều thứ hạng khác nhau.



Về cơ bản không có người nổi tiếng hạng A nào liên quan đến đường dây môi giới mại dâm. Những người nổi tiếng cấp độ B được trả 15 triệu won cho mỗi lần phục vụ và những người nổi tiếng cấp độ C được trả 3-5 triệu won”, phóng viên của Channel A tiết lộ.