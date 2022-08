"Bốc thuốc" cho thu phí tự động không dừng

Sau hơn nửa tháng áp dụng ETC, nhìn chung các phương tiện dán thẻ qua trạm nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đơn cử như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC đạt tới 98%, hiện tượng ùn tắc khi qua trạm không còn. Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hay Đà Nẵng - Quảng Ngãi, giao thông thông suốt, thời gian xe di chuyển qua trạm với xe đủ tiêu chuẩn rút ngắn 6-7 lần so với hình thức thu phí một dừng.

Từ ngày 1/8 vừa qua, toàn bộ tuyến cao tốc trên toàn quốc đang vận hành, khai thác thu phí chính thức đóng làn thủ công, chuyển sang thu phí ETC; tại mỗi trạm thu phí chỉ có một làn xử lý sự cố. Đây là dấu mốc mới trong vận hành, khai thác đường cao tốc Việt Nam, cho dù quá trình triển khai thu phí ETC ở Việt Nam đã bắt đầu từ 7 năm trước.

Không thể phủ nhận những lợi ích từ dịch vụ thu phí văn minh như ETC, tuy nhiên qua hơn nửa tháng triển khai cũng xuất hiện nhiều vấn đề bất cập, cần sớm tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí này.

Ồn ào nhất là việc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) "tố" gần 40.000 xe đã có thẻ ePass bị Công ty TNHH Thu phí tự động VETC "cưỡng bức" dán eTag. Tuy nhiên, qua rà soát bước đầu Tổng cục Đường bộ phát hiện việc dán thẻ chồng thẻ xảy ra với cả 2 nhà cung cấp dịch vụ. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phải ra "tối hậu thư" yêu cầu xử lý dứt điểm sự việc này trước ngày 20/8. Tuy chưa ngã ngũ, nhưng đây là một trong những bất cập thể hiện lỗ hổng trong hợp đồng thu phí ETC, chế tài xử phạt và quy định pháp lý.

Một số vấn đề kỹ thuật của thu phí ETC cũng được ghi nhận thời gian qua, như chủ xe bị trừ 2 lần tiền trong một lượt qua trạm; tài xế không thể lưu thông trên cao tốc do hệ thống ETC không nhận diện được phương tiện; tài khoản không hợp lệ, chưa dán thẻ nhưng hệ thống đã ghi nhận sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, khi nạp tiền vào tài khoản ETC, một số tài xế bỗng dưng bị "mất tiền oan" khi đơn vị trung gian thu phí chuyển khoản…

Có thể nói hai tuần vừa qua là khoảng thời gian giúp cơ quan quản lý và các bên liên quan "bắt mạch" được các vấn đề của hệ thống ETC, và qua đó đề ra các "phương thuốc" phù hợp, vừa đẩy nhanh việc dán thẻ thu phí không dừng, vừa giúp vận hành tốt hệ thống.