Bóc thêm một ổ nhóm cho tiếp viên karaoke vay lãi nặng, thế chấp clip nhạy cảm

Từ việc triệt phá đường dây tín dụng đen cho các cô gái mại dâm vay lãi ngày, "bốc bát họ" cầm cố bằng video 'nóng' do Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Quốc Huy (cùng SN 1992, ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan công an phát hiện thêm một ổ nhóm cho hàng chục nạn nhân là nhân viên quán karaoke vay lãi với thủ đoạn tương tự.



Liên quan đến ổ nhóm cho vay lãi nặng trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố 2 đối tượng Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) và Khương Thị Tuyến (SN 1992, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



Cụ thể, khoảng tháng 2/2021, Thủy cho nhiều khách hàng, trong số đó có các cô gái là nhân viên quán karaoke vay tiền bằng hình thức “bốc bát họ” và cho vay lãi ngày từ 5.000 - 20.000 đồng/ 1 triệu/ ngày. Điều kiện để khách được vay là phải gửi ảnh nhạy cảm theo yêu cầu của Thủy để làm tin.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Tuyến. Ảnh. H.Y Sau đó, Thủy lưu hình ảnh này vào điện thoại cá nhân để đe dọa nếu khách hàng không trả tiền theo đúng hẹn. Khi cho vay, Thủy cũng cắt luôn 1 triệu đồng lệ phí và thu trước 6 ngày tiền “bát họ”, còn lãi và gốc được chia đều và thu hằng ngày.



Về phần Khương Thị Tuyến, khoảng tháng 8/2021, đối tượng này biết được việc một số người khác cho vay lãi bằng cách thế chấp ảnh nhạy cảm nên đã hợp tác với Thủy cùng làm.



Tuyến có nhiệm vụ đăng tải các bài quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội và nhận các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của các khách; đồng thời tư vấn, thẩm định nhân thân của khách rồi báo lại cho Thủy quyết định có cho vay hay không. Với mỗi hợp đồng được duyệt, Tuyến nhận được 500.000 đồng tiền công.



Ngoài ra, Thủy còn thuê thêm đối tượng Nguyễn Huy Hiển làm công việc tìm kiếm khách vay và thu tiền với mức lương 5 triệu đồng/ tháng.



Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã cho 50 nhân viên quán karaoke và 35 khách vay lãi ngày và “bốc bát họ”, tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng hưởng lợi 826 triệu đồng.



Trước đó, cách đây ít hôm, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cặp vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Quốc Huy (cùng SN 1992, ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.



Theo điều tra, tháng 5/2021, vợ chồng Vân Anh cho cô gái bán dâm tên N. vay 7 lần dưới hình thức ‘bốc bát họ’, tổng số tiền 163 triệu đồng với lãi suất 10.000 - 20.000 đồng/1 triệu/ ngày; mỗi ngày trả 150.000 - 200.000 đồng/ ngày hoặc 10 ngày/ lần. Để được vay tiền N. phải thế chấp bằng thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm…



Sau khi trả được 131 triệu đồng, N. không còn khả năng trả lãi tiếp nên bị Vân Anh đe dọa đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng, gửi cho gia đình bạn bè để gây sức ép.



Lo sợ, N. đi vay lãi của hai đối tượng Bùi Ngọc Thủy và Khương Thị Tuyến để trả nợ cho vợ chồng Vân Anh.



Thông qua hình thức này, vợ chồng Vân Anh cho gần 1.000 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hiện còn 210 người vẫn trả lãi và gốc từ 146% - 730%/năm. Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.



Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.