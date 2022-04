Bốc thăm World Cup 2022: Chờ bảng tử thần

Mặc dù vẫn còn 3 đội tuyển được xác định, nhưng World Cup 2022 ở Qatar sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay, với lễ bốc thăm vô địch tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha.



Lễ bốc thăm sẽ được thực hiện với những nhà vô địch thế giới Cafu (Brazil, vô địch 1994 và 2002) và Lothar Matthaeus (Đức, 1990).

Hôm nay bốc thăm chia bảng World Cup 2022

Bên cạnh họ còn có những cái tên nổi tiếng khác trong làng bóng đá, như Jay-Jay Okocha (Nigeria), HLV người Serbia Bora Milutinovic và Rabah Madjer (Algeria).



Tất cả đã sẵn sàng để chia bảng, trước khi trái bóng chính thức lăn từ ngày 21/11 đến 18/12 năm nay.



32 đội tuyển được chia thành 4 nhóm, theo các tiêu chí thể thao và phân loại xếp hạng FIFA, ngoại trừ chủ nhà Qatar - đội mặc nhiên được xếp hạt giống số 1.



Một trong những điều kiện của lễ bốc thăm là hai đội thuộc cùng một liên đoàn không nằm trong cùng bảng đấu.



Ngoại lệ với châu Âu khi có đến 13 suất. 5 trong số 8 bảng sẽ có hai đội tuyển đến từ UEFA.



Ba đội còn lại sẽ được xác định vào tháng Sáu tới, giữa Costa Rica vs New Zealand; đội thắng UAE và Australia sẽ gặp Peru; Xứ Wales đấu với đội thắng cặp Scotland - Ukraine, vốn bị hoãn do xung đột chiến tranh.



Một trong những khả năng có thể xảy ra là Đức rơi vào cùng một bảng đấu với Brazil. "Bảng tử thần" có thể có thêm Senegal, nhà tân vô địch châu Phi, cùng Canada - đội trở lại sau 36 năm với dàn cầu thủ trẻ chất lượng.



Về nguyên tắc, do Đức thuộc nhóm hạt giống số 2, nên đội bóng 4 lần VĐTG cũng có thể gặp ĐKVĐ Pháp, Anh, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha trong bảng tử thần.