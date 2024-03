Bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Nhiều đại chiến nảy lửa

Ngoài ra, những cuộc đối đầu duyên nợ như Real Madrid vs Man City, Real Madrid vs Bayern Munich hay Barcelona vs Real Madrid… hoàn toàn có thể xuất hiện.

Với thực lực không quá chênh lệch của 8 đội bóng tham dự vòng tứ kết, người hâm mộ có thể chờ đợi 4 cặp đấu cân sức cân tài.

Theo lịch, những trận đấu lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào ngày 9/4 và 10/4. Loạt trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.

Vòng bán kết sẽ diễn ra với loạt trận lượt đi vào ngày 30/4 và 1/5. Loạt trận bán kết lượt về thi đấu một tuần sau đó. Trận chung kết Champions League diễn ra ở sân Wemley (Anh) vào ngày 1/6.