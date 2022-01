Bóc mẽ những lần sai chính tả đến nỗi 'mất mặt' của idol Kpop

Jennie (BLACKPINK)

Jennie đi du học từ nhỏ, giỏi tiếng Anh nhưng trong bài tưởng nhớ nhà thiết kế Chanel, cô nàng viết sai chính tả trong phần ghi chú.

Thành viên Black Pink mắc lỗi sai khi viết từ "sharing" thành "shairng" và "truly" thành "truely. "Thank you for shairng your intelligence and generousity with the world, truely a legend. We will remember and appreciate your existence forever". (Tạm dịch: "Cám ơn vì đã chia sẻ trí tuệ và sự rộng lượng của ngài với toàn thế giới, một tài năng đích thực. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn sự tồn tại của ngài mãi mãi").

Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, Jennie đã nhanh chóng xóa bài đăng và sửa lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhanh tay chụp lại màn hình, chỉ trích sự thiếu cẩn thận của nữ ca sĩ.