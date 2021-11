Bóc mẽ doanh nghiệp ôm đất đầu cơ, giá bất động sản vùng ven tăng "nóng"

Your browser does not support the audio element.

Bất động sản khan hiếm, chuyên gia bóc mẽ vụ doanh nghiệp ôm đất, đầu cơ

Tại hội thảo vừa diễn ra, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đã chia sẻ thêm về nguyên nhân gây khan hiếm nguồn cung vừa qua.

Ông Nghĩa cho biết, hiện tại nguồn cung khan hiếm rất nghiêm trọng và theo nhiều chuyên gia nguyên nhân là vấn đề pháp lý. Tuy nhiên theo ông Nghĩa, còn có nguyên nhân khác là rất nhiều doanh nghiệp "mua gom và đầu cơ dự án".

"Thậm chí còn có nhiều quan điểm cho rằng đây là thời điểm tốt để mua gom bất động sản, nên rất nhiều doanh nghiệp lớn thu gom rất nhiều đất để phát triển dự án nhưng thực chất chỉ phát triển có lệ, trong khi các doanh nghiệp khác cần lại thiếu đất, thiếu dự án trầm trọng. Và những doanh nghiệp lớn đang đầu cơ này thường có ngân hàng đứng phía sau", ông Nghĩa chia sẻ.

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia (Ảnh: BTC).

