Bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá núp bóng cafe, xóc "bầu cua"

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế phát hiện, tại điểm cà phê 186 đường Nguyễn Văn Linh là nơi tổ chức đánh bạc nên đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Tối 19/12/2021, lực lượng trinh sát hình sự đã đột kích vào quán cà phê 186 Nguyễn Văn Linh, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm: Nguyễn Văn Phụng (SN 1984, trú tại phường Tây Lộc), Đặng Quang Trung (SN 1989, trú tại phường Hương Sơ) và Ngô Huỳnh Minh Hoàng (SN 1996, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) cùng 8 đối tượng là con bạc.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Hiếu, Phương, Quang, Minh và Vĩnh. Đối với Lê Đình Phong, đối tượng được xác định cầm đầu vụ án đang nhiễm virus COVID-19 nên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và yêu cầu tố tụng, Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đến chữa trị tại cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khi đảm bảo yêu cầu về sức khỏe. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Ngày 25/12/2021, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Cùng với Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế - lực lượng chủ công trong đấu tranh, trấn áp tội phạm; trong 1 tuần trở lại nay, Công an các huyện, thị như: A Lưới, Phú Vang, Phú Lộc, TP Huế… cũng liên tục triệt xóa, bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc với các hình thức khác.

Cụ thể, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ 7 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc “bầu cua” tại xã Lộc Điền. Công an huyện A Lưới đã phá thành công 2 vụ đánh bạc với 5 đối tượng. Công an huyện Phú Vang đã bắt quả tang 5 đối tượng tại thôn Dưỡng Mong (xã Phú Mỹ) đánh bạc bằng hình thức bài “phỏm”…

Theo nhận định của cơ quan Công an, lợi dụng thời điểm khi tết đến, xuân về, tội phạm đánh bạc trên địa bàn sẽ gia tăng. Thực trạng thắng thua do đánh bạc đã từng kéo theo nhiều hệ lụy, làm phát sinh nhiều vụ án khác. Vì vậy, trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này, lực lượng Công an từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố đặc biệt tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc để hạn chế mức thấp nhất kéo theo các loại tội phạm khác để giúp nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán bình yên.