Bốc đầu xe trong công viên, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt hơn 8 triệu đồng

Sáng nay (28/5), thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng đối với 2 thanh niên bốc đầu xe khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, gần đây Công an huyện Can Lộc tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô bốc đầu, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).