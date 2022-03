‘Bóc chiêu’ thuê nhà đem bán, chiếm đoạt 16 tỷ ở Hà Nội

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Quang Huy (SN 1983, ở quận Thanh Xuân) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 10/2016- 4/2017, Huy thuê 5 căn hộ chung cư, với mục đích làm giả hồ sơ giấy tờ thể hiện Huy và người quen của anh ta sở hữu hợp pháp các căn hộ chung cư trên, rồi mang bán hoặc thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo đã làm giả giấy tờ bằng cách mua máy scan, máy in màu, máy in laser..., sau đó lấy thông tin từ những bản phô tô hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do các chủ nhà cho thuê đưa lại rồi đánh máy lại bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo còn tự soạn thảo biên bản bàn giao căn hộ; phiếu thu tiền… rồi dùng máy scan, máy in màu, máy in laser để scan con dấu và chữ ký của chủ đầu tư hoặc ký giả chữ ký của chủ đầu tư và thay thế tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ rồi ký vào nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sập bẫy