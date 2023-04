Bỏ yêu cầu xác nhận cư trú, các trường tuyển sinh lớp 1, 6 theo tuyến thế nào?

Cách hai là đề nghị phụ huynh học sinh kê khai tên và mã định danh, sau đó trường lập danh sách gửi về công an xã, phường, thị trấn. Khi đó, công an sẽ có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú, ký xác nhận và gửi lại nhà trường. Hiện, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ việc này, đảm bảo kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh.

Ông Lâm nhấn mạnh các trường cần thông báo kỹ đến phụ huynh về việc phải cung cấp thông tin chính xác. Nhà trường sẽ truy vấn trực tiếp với ngành công an nên nếu cung cấp sai, trường phát hiện đăng ký sai tuyến, học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Theo phương án tuyển sinh năm 2023 do Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trên địa bàn hướng dẫn cha mẹ tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó thông tin về cư trú của học sinh, gồm mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú.

Sở yêu cầu các trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh.