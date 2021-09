Bộ Y tế yêu cầu xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine COVID-19 Hayat-Vax và Abdala

Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận khoảng 53 triệu liều vaccine đã phân bổ 47 đợt trong đó, ngày 19/9 là đợt phân bổ nhiều nhất với 8 triệu liều vaccine trong 1 đợt. Đến ngày 23/9, khoảng 50,2 triệu liều vaccine được phân bổ cho các địa phương.

