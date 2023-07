Bộ Y tế yêu cầu rà soát các đơn vị xét nghiệm bệnh truyền nhiễm

Theo báo cáo từ 58/63 tỉnh, thành phố, hiện có trên 3.300 phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh/có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm. Gần 3.100 phòng đã thực hiện việc tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II (chiếm trên 90% số phòng xét nghiệm đang hoạt động).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký văn bản gửi các địa phương. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm.

Cả nước có 6 phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp III đã được cấp giấy chứng nhận và đang hoạt động. Tuy nhiên, có phòng xét nghiệm giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III đã hết hiệu lực nhưng chưa được cấp lại do chậm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định.