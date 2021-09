Bộ Y tế: Xử lý tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm phòng chống COVID-19

Bộ Y tế lưu ý các Sở Y tế, các đơn vị, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các địa phương, đơn vị cần xem xét, giải quyết kịp thời, tránh để vụ việc tồn đọng, chậm hoặc không được giải quyết.

Trường hợp phát sinh vụ việc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay cấp trên trực tiếp hoặc chuyển ngay đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, xử lý theo đúng quy định.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: