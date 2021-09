Bộ Y tế: Từ tháng 10, vaccine COVID-19 về nhiều, các địa phương sẵn sàng triển khai tiêm số lượng lớn

Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ sở thực hiện tiêm chủng thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chung của địa phương.

Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, coi công tác tiêm chúng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu tổ chức tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng chậm và để xảy ra lãng phí vaccine.

