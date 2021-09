Bộ Y tế: TP. HCM, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phía Nam thần tốc xét nghiệm phòng chống COVID-19

Xem xét, tổ chức thực hiện việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu lưu động và không giới hạn thời gian lấy mẫu.

Tăng cường hướng dẫnngười dân tự thực hiện xét nghiệmkháng nguyên nhanh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn.

Khi tổ chức thực hiện lấy mẫu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Thực hiện việc gộp mẫu làmxét nghiệm kháng nguyên nhanhvà RT-PCR phù hợp với tình hình thực tế.



Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: