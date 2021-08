Bộ Y tế thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại TP.HCM và một số địa phương

Nguyên tắc hoạt động của các trạm y tế lưu động là thực hiện chức năng chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong điều kiện tối giản, nhân lực tối giản, nhưng hoạt động phải đảm bảo các yếu tố quản lý điều trị, chăm sóc ban đầu với các bệnh lý thông thường (phải phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, khám, cấp phát thuốc cho người bệnh mạn tính); quản lý, chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 tại cộng đồng có kiểm soát và có thể chuyển tuyến.

Bên cạnh đó, trạm y tế lưu động còn tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 và một số xét nghiệm khác; tổ chức tiêm chủng vaccine và thực hiện nhiệm vụ truyền thông trong cộng đồng.

"Chính quyền các tỉnh, thành phố phải điều hành hoạt động của các trạm y tế lưu động này và có ưu tiên để các trạm kết nối được với lực lượng cấp cứu cơ động có chức năng chuyển tuyến, bố trí xe cấp cứu chuyển bệnh nhân cần cấp cứu lên tuyến trên kịp thời".

Bộ trưởng cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh sắp xếp nhân sự cho các trạm y tế lưu động, nêu rõ số lượng nhân lực cần hỗ trợ để Bộ Y tế có kế hoạch trợ giúp phù hợp.

