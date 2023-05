Bộ Y tế sẽ lập 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Sáng 27/5, ông Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Dự kiến hình thành 3-6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng 15-20 loại và botulinum cũng là 1 trong các loại thuốc nằm trong danh mục các thuốc này.

Cục Quản lý Dược cũng đang họp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam cũng như các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO.