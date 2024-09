Bộ Y tế Lebanon: Hơn 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong một ngày

Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết các cuộc đột kích lớn của Israel đang khiến số người thiệt mạng và bị thương tại ở nước này tăng lên. Chỉ tính trong vòng 24 giờ qua, các cuộc không kích của Israel khiến 51 người thiệt mạng và hơn 220 người bị thương tại Lebanon. Liên hợp quốc thông tin thêm khoảng 90.000 người phải di dời khỏi Lebanon trong tuần này. Kể từ đêm 24/9, Israel mở rộng các khu vực tấn công tại Lebanon, bao gồm thị trấn nghỉ mát bãi biển Jiyyeh ngay phía nam Beirut và Maaysrah, Bint Jbeil, Tebnin, Ain Qana... Khói lửa ở Lebanon trong một lần không kích trước đây của Israel. (Ảnh: Getty) Trong khi Israel tuyên bố tấn công, Hezbollah cũng cho biết đã bắn tên lửa vào Israel. Liên hợp quốc và các nước Trung Đông tiếp tục lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp về tình hình khu vực. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại trước thông tin về cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah nhằm vào cơ quan tình báo Israel, nhưng vẫn tin về một giải pháp ngoại giao có thể làm giảm căng thẳng ở biên giới Lebanon-Israel. Theo phó giáo sư Isa Blumi thuộc Đại học Stockholm, tình hình leo thang đang diễn ra tại biên giới Israel - Lebanon có thể dẫn đến một chiến dịch quân sự trên bộ của lực lượng đặc biệt Israel vào miền nam Lebanon. Ông Blumi cũng cho rằng những diễn biến hiện tại đều xuất phát từ việc Tel Aviv muốn kiểm soát nguồn tài nguyên nước và đất đai nông nghiệp ở miền Nam Lebanon. "Việc Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah chỉ là bước tiếp theo trong kế hoạch lớn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm mở rộng các khu vực định cư. Từ dải Gaza, Bờ Tây, cao nguyên Golan cuối cùng là miền nam Lebanon vốn có nguồn tài nguyên nước và đất nông nghiệp màu mỡ", ông Blumi phân tích. Tính đến nay, các cuộc tấn công khiến ít nhất 650 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương ở Lebanon. Ngoài ra, hơn 90.530 người, bao gồm gần 40.000 người đang ở 283 nơi trú ẩn ở Lebanon, cũng phải di dời do tình hình xung đột. Nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân nước mình không đến gần khu vực, hoặc có các biện pháp an toàn. Trong diễn biến mới nhất, Hy Lạp cho biết sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu hỗ trợ điều trị y tế cho những người Lebanon bị thương, khi các bệnh viện ở đây đã quá tải. Kông Anh(Nguồn: France 24)