Bộ Y tế: Không để vắc xin Abdala phải hủy bỏ do hết hạn

Công văn được gửi tới 12 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, gồm: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang.



Theo đó, trong tháng 10 - 11/2021, Bộ Y tế phân bổ 5 triệu liều vắc xin Abdala phòng Covid-19 cho các địa phương. Tại thời điểm phân bổ, Bộ Y tế đã xem xét nhu cầu sử dụng vắc xin để đáp ứng kịp thời việc triển khai tiêm đủ 3 mũi vắc xin Abdala cho nhóm người từ 19 - 65 tuổi.



Tuy nhiên, theo báo cáo đến ngày 28/1/2022, số vắc xin Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều.



Bộ Y tế đề nghị các tỉnh TP khẩn trương rà soát, không để sót đối tượng tiêm chủng, tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động người dân đi tiêm mũi 2, mũi 3 vắc xin Abdala.



Bên cạnh đó, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vắc xin Abdala trong tháng 2/2022. Kiên quyết không để vắc xin phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Các địa phương cần báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế theo quy định.



Công văn nêu rõ, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP khẩn trường chỉ đạo và hoàn thành trong tháng 2/2022. Nếu tỉnh nào để vắc xin Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng thì Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Vắc xin Abdala do Cuba sản xuất Vắc xin Abdala của Cuba được Bộ Y tế việc phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 17/9/2021, là vắc xin Covid-19 thứ 8 nước ta phê duyệt.



Mỗi liều vắc xin 0,5ml chứa 50 mcg vắc xin protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vắc xin được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml.



Vắc xin Abdala chỉ định tiêm phòng cho người từ 19 tuổi đến 65 tuổi, lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày.



Bộ Y tế cho biết, các phản ứng thể nhẹ chiếm 97% phản ứng sau tiêm chủng vắc xin này (tự khỏi mà không phải điều trị bằng thuốc), thường xuất hiện từ 24 đến 48 giờ sau tiêm vắc xin. Các tác dụng không mong muốn xảy ra cao hơn ở liều đầu tiên và giảm ở các liều tiêm tiếp theo.



Thống kê hơn 3 triệu liều sử dụng trong cộng đồng ghi nhận rất hiếm các trường hợp phản vệ; không có trường hợp tử vong hoặc các tác dụng phụ nghiêm trọng khác liên quan đến tiêm chủng.