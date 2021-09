Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng hướng dẫn

Theo dữ liệu của Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa 16/9, Việt Nam đã thực hiện được 32,375,467 mũi vaccine COVID-19. Trước đó, trong 5 ngày liên tiếp (từ 9-13/9), mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết định) cập nhật đến trưa 16/9 là Bắc Ninh, Lào Cai, Đồng Tháp, Cao Bằng, Ninh Thuận, Kon Tum, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Phước.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết định) cập nhật đến trưa 16/9 là Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nam Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam và Tiền Giang.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 38 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau, trong đó nhiều nhất là vaccine AstraZeneca.

