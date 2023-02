Bộ Y tế: Giá thuốc ung thư tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Cũng theo Bộ Y tế, thông qua việc triển khai các quy định ưu đãi trong mua thuốc tại Luật Đấu thầu, Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28.3.2019 giúp cho tỉ lệ sử dụng thuốc trong nước tại các cơ sở y tế đã tăng lên hơn theo từng năm và tỉ lệ này cao hơn tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, cụ thể:

Ảnh chụp màn hình: Hương

Qua hoạt động rà soát sơ bộ giá thuốc kê khai trước khi công bố (thực hiện theo Quy trình tiếp nhận, rà soát và công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến - QT.GT.04.02, qua đó giá thuốc kê khai được kiểm soát, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Giá thuốc kê khai, giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược giúp cho các đơn vị tham khảo trong quá trình xây dựng giá kế hoạch tại các kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể: tổng số lượng mặt hàng thuốc có giá kê khai được công bố đến hết năm 2022 là: 65.452 thuốc (tăng 1.446 thuốc so với năm 2021, tăng 3.359 thuốc so với năm 2020 và tăng 5.980 thuốc so với năm 2019)...