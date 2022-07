Bộ Y tế đề nghị 9 Bộ tổ chức tiêm vắc xin mũi 3-4 cho cán bộ, nhân viên

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi 9 Bộ về việc tăng cường tiêm vắc xin Covid-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chín đơn vị nhận công văn gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong công văn mới được Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể xuất hiện các biến chủng mới, vắc xin phòng Covid-19 giảm khả năng miễn dịch theo thời gian.



Các Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên hệ với cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để được tiêm chủng.



Thông tin từ Bộ Y tế sáng 1/7, tới hết hôm qua, có gần 70% người từ 18 tuổi trở lên ở Việt Nam đã tiêm mũi 3; 6,4% người đã tiêm mũi 4. Một số tỉnh có tỷ lệ người dân được tiêm mũi 4 cao như Bắc Giang, Quảng Ninh, Hậu Giang. Trong khi đó tại Bắc Kạn chỉ mới có 0,4%; Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An hay Quảng Nam chỉ khoảng 1,5%.





Quảng cáo

Với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, chưa đến 2% người trong lứa tuổi này đã được tiêm mũi 3 với hơn 810.000 mũi đã thực hiện tại 24 tỉnh/thành phố. Thanh Hóa Lâm Đồng, Tây Ninh là những địa phương triển khai việc tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi tốt, với tỷ lệ hiện đạt từ 42-47%.



Tại Việt Nam, Hệ thống quản lý điều trị Covid-19 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do Covid-19, có tới 52,8% số ca tử vong chưa tiêm vắc xin; 29,8% đã tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi và chỉ có 7,3% đã tiêm 3 mũi.



Ngoài ra, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho hay các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, nhất là kháng thể kháng biến chủng Omicron.



Do vậy, việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích đối với người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, như: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu: Lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.