Bộ Y tế: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mỗi ngày cho nhân viên y tế tại khu vực cách ly, điều trị

Với nhóm "nguy cơ lây nhiễm cao", nhân viên y tế ngừng làm việc, không tiếp xúc với người bệnh và nhân viên y tế khác; lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp xét nghiệm xác định SARS-CoV-2; thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Tuy nhiên, ưu tiên bố trícách ly y tế tại nhà(nếu nhà ở của nhân viên y tế đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế) hoặc tại khu vực cách ly do cơ sở khám, chữa bệnh bố trí.

Trong thời gian cách ly, nhân viên y tế được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định đối với người cách ly COVID-19; được tư vấn, hỗ trợ về tâm lý và được hưởng nguyên lương cũng như các chế độ phòng chống dịch khác theo quy định.



Việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm nhân viên y tế phải được thực hiện hằng ngày, sau các ca làm việc bằng phiếu đánh giá. Nếu có nguy cơ lây nhiễm cao, nhân viên y tế cần ngừng làm việc, không tiếp xúc với người bệnh và nhân viên y tế khác; xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và thực hiện cách ly theo quy định chung.

