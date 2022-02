Bộ Y tế công bố giá thuốc Molnupiravir do Việt Nam sản xuất

Chiều 23/2, cổng thông tin Cục quản lý dược, Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir của 3 doanh nghiệp dược trong nước sản xuất.



Theo đó, thuốc Molravir 400, thành phần Molnupiravir 400mg, giấy phép lưu hành VD3-166-22, có giá bán 11.550 đồng/viên. Thuốc do Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất.



Thuốc Movinavir, thành phần Molnupiravir 200mg, giấy phép lưu hành số VD3-167-22 có giá 8.675 đồng/viên. Thuốc do Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar sản xuất



Thuốc Molnupiravir Stella 400 mg, giấy phép lưu hành số VD3-168-22, giá bán 12.500 đồng/viên. Thuốc do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - chi nhánh 1 sản xuất.

Giá bán thuốc Molnupiravir “nội” chính thức được kê khai Thuốc được bán cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà (có giấy tờ xác nhận) và đơn thuốc của bác sĩ, với mức giá 250.000 đồng/1 liệu trình điều trị. Mỗi F0 được mua 1 liệu trình. Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị Covid-19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Thuốc Molravir do Công ty Boston Việt Nam sản xuất Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định của Luật Dược, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc cung ứng thuốc.



Thuốc kháng virus Molnupiravir được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trên 18 tuổi và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.



Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày; không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng Covid-19.



Thuốc không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc có kế hoạch mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi.



Liều khuyến cáo của nhà sản xuất: Uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày.