Bộ Y tế cảnh báo 'thần dược' hỗ trợ điều trị COVID-19 giả trên thị trường

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện trên thị trường xuất hiện sản phẩm có tên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên do Công ty Cổ phần liên doanh Dược mỹ phẩm Diamond Pháp (địa chỉ tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) sản xuất. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Hằng Thu Pharma (địa chỉ tại số nhà 68, đường Lương Văn Can, Khu AT, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).