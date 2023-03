Bộ Y tế cảnh báo sữa tiểu đường, viên ngừa tăng huyết áp quảng cáo sai sự thật

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (địa chỉ: Tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trên các website do Cục An toàn thực phẩm nêu tên trong bản thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường...

Cục An toàn thực phẩm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.