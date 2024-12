Bỏ xét tuyển học bạ từ 2025, các trường nêu lý do

Đại diện nhiều trường đại học lý giải việc dự kiến bỏ phương án xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ) từ mùa tuyển sinh năm tới. Năm tới, trường Đại học Sư phạm TP.HCM dự kiến bỏ xét tuyển học bạ, dù đây là phương thức có điểm chuẩn rất cao trong nhiều năm qua. Như vậy, các phương thức xét tuyển và tỷ lệ chỉ tiêu của trường gồm: xét tuyển thẳng 10%; ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh lớp chuyên 10-20%; xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt 40-50%; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 20-40%. Những năm trước, điểm học bạ THPT được trường này sử dụng để xét tuyển độc lập vào trường (10% chỉ tiêu) hoặc kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực (30-40% chỉ tiêu). Các trường đại học lý giải bỏ xét tuyển học bạ từ 2025. (Ảnh minh hoạ) Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết: "Với chương trình mới, mỗi học sinh sẽ lựa chọn và có điểm học bạ ở các tổ hợp khác nhau nên việc xét tuyển theo phương thức này không còn phù hợp. Năm 2025, trong định hướng phương thức sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trở thành phương thức chủ đạo, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi này là một kỳ thi độc lập". Việc này được thực hiện trên quan điểm chung đảm bảo công bằng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi đối với thí sinh và đảm bảo nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại. Từ 2025, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng xác định giảm còn 3 phương thức tuyển sinh đại học, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT. Với quyết định này, các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM tiến tới bỏ phương thức ưu tiên xét tuyển học bạ của học sinh tại hơn 100 trường THPT trên toàn quốc (theo danh sách cập nhật hàng năm) nhằm đảm bảo công bằng và giúp thí sinh đỡ bị rối. Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, không xét tuyển riêng bằng kết quả học bạ. Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh so với năm 2024, gồm: xét tuyển thẳng (2%); xét tuyển kết hợp (83%) và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (15%, giảm 3% so với năm 2024). Trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Luật TP.HCM cũng không xét tuyển bằng học bạ bởi lo ngại thiếu công bằng cho các thì sinh (vì quy chuẩn thi và tính điểm ở mỗi trường THPT là khác nhau). Trường Đại học Công Thương TP.HCM quyết định giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ từ 30% xuống còn 15% tổng chỉ tiêu. Sau đó, theo tiến trình, trường sẽ bỏ hẳn phương thức này. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, trường Đại học Công Thương TP.HCM cho rằng, nhiều trường đại học công lập bỏ xét học bạ là do điểm học bạ giữa các trường THPT có sự chênh lệch đáng kể, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chính xác năng lực thí sinh. Sử dụng học bạ làm tiêu chí xét tuyển có thể gây ra sự thiếu công bằng giữa các thí sinh. Mặt khác các trường muốn giảm thiểu gian lận và làm đẹp điểm số. “Nhiều trường đại học cho rằng việc sử dụng học bạ trong xét tuyển có thể dẫn đến tình trạng gian lận hoặc làm đẹp điểm số, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong tuyển sinh”, ông Sơn nói. Vị này cũng nhận định, xét tuyển bằng học bạ khiến học sinh chủ quan, chểnh mảng trong học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT, ảnh hưởng đến chất lượng. Do vậy nhiều trường đại học đã chuyển sang các phương thức xét tuyển khác như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để đảm bảo chất lượng trong tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM dự kiến bỏ phương án xét tuyển học bạ 3 học kỳ, giữ phương thức xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn năm lớp 12. Theo đại diện trường, lý do điều chỉnh nhằm đảm bảo quy định trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học mà Bộ GD&ĐT vừa công bố. Cụ thể, trong dự thảo này có quy định khi xét tuyển bằng học bạ THPT phải có kết quả học kỳ II lớp 12 để các trường đánh giá đầy đủ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở bậc phổ thông, đồng thời khuyến khích các em tập trung hoàn tất và đạt kết quả tốt nhất trong năm học cuối cấp. Khánh Huyền