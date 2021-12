Bộ Xây dựng: Đấu giá cao bất thường có thể tác động tiêu cực tới thị trường

Your browser does not support the audio element.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng sự phát triển của thị trường bất động sản chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro (Ảnh: Hữu Khoa).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế trong đó có thị trường bất động sản.