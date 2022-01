Your browser does not support the video tag.

Bố vất vả nuôi ba ba, con gái ở nhà mang hết trứng ra luộc ăn.

Cũng may, khi dân mạng đang chuẩn bị phẫn nộ vì tưởng cô con gái mang hết công sức của ba ra ăn thì cô nàng đã kịp giải thích ngay ở đoạn nội dung phía sau: "Nói chơi thôi chứ ba mình dễ lắm, muốn ăn bao nhiêu trứng cũng được hết".

Cùng với đó, rất nhiều ý kiến đồng tình khi có hoàn cảnh tương tự cô gái này. Gia đình cũng làm nghề nuôi ba ba nên có cơ hội ăn rất nhiều trứng của loài vật này bởi chúng đẻ rất nhiều.