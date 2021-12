Bộ Văn hóa có thực hiện một bản thu miễn phí cho nhân dân hay không?

Your browser does not support the audio element.

Khó hiểu, bởi trước trận cầu hôm qua, câu chuyện "bản quyền Quốc ca" trên nền tảng số không phải là vấn đề mới phát sinh.

Chưa kể, trận cầu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê tại Út vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 kênh YouTube "FPT Bóng Đá Việt" đã bị Naxos Digital Services US (thay mặt cho Hãng đĩa Marco Polo) thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi Quốc ca Việt Nam.

Tức là, ngay trong phát sóng bóng đá trên nền tảng số, câu chuyện "bị gậy" cũng đã có tiền lệ.

Và, không chỉ đơn vị truyền thông trong nước, các đơn vị trong và nước ngoài đầu tư bản phối âm, bản ghi âm (với sự cho phép của tác giả) đều có quyền với các bản ghi này. Nếu không chủ động mang tác phẩm có tác quyền ở các giải đấu thể thao sẽ phụ thuộc vào ý thức bản quyền của đơn vị tổ chức giải đấu.