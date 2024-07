Bộ Văn hóa: Bạo lực với phụ nữ gây thiệt hại hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm

Năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện để tính toán thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra. Chỉ tính riêng bạo lực gia đình đối với phụ nữ đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,78% GDP.

Hiện nay phần lớn người bị bạo lực gia đình là phụ nữ. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định việc thu thập, báo cáo số liệu như hiện nay không bảo đảm chính xác, kịp thời, dẫn đến không nâng cao được hiệu lực, hiệu quả trong ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ.

"Kết quả điều tra bạo lực gia đình đối với phụ nữ công bố năm 2020 cho thấy, trên 90% phụ nữ bị bạo lực gia đình không tìm kiếm sự hỗ trợ từ tổ chức, đoàn thể và chính quyền cơ sở. Điều này cho thấy, người bị bạo lực gia đình ít nhiều chưa thực sự tin cậy vào sự bảo vệ, hỗ trợ khi họ bị bạo lực gia đình", Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dẫn chứng.

Trong hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh việc số hóa các dữ liệu về bạo lực gia đình sẽ giúp giảm các chi phí cho giấy in, mực in, công in, công trình ký, gửi báo cáo...

Mức đầu tư ban đầu cho số hóa là kênh đầu tư có lợi cao, đem lại lợi ích toàn diện cho xã hội so với hiệu quả của nó trong việc làm giảm thiểu thiệt hại kinh tế (hàng nghìn tỷ mỗi năm do bạo lực gia đình).

Về lâu dài, theo Bộ này, việc chuyển đổi số trong xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình không tác động tiêu cực đến kinh tế đất nước.