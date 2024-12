'Bỏ túi' kinh nghiệm lái xe đường dài an toàn, không mệt

Những chuyến đi đường dài mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng là thách thức không nhỏ với các tài xế. Việc lái xe đường dài với thời gian cả chục giờ đồng hồ một cách an toàn, khỏe mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố. Dưới đây là một số bí quyết giúp lái xe đường dài an toàn và "nhàn tênh" của các tài xế giàu kinh nghiệm. Chọn xe gầm cao Với những chuyến đi dài vài trăm, thậm chí vài nghìn km, các dòng xe gầm cao như SUV 5 chỗ, SUV 7 chỗ hay bán tải đời mới là sự lựa chọn hoàn hảo giúp tài xế có góc nhìn thông thoáng. Các mẫu xe này cũng trang bị nhiều tính năng an toàn hỗ trợ tài xế trong quá trình di chuyển. Những chiếc xe gầm cao cũng chứa được nhiều đồ đạc thiết yếu cho chuyến đi nhưng vẫn đủ rộng để các thành viên ngồi thoải mái. Chọn đường đi Chọn đường đi và nắm chắc lộ trình giúp tài xế làm chủ được hành trình di chuyển. Nên chọn những cũng đường dễ đi, an toàn và có nhiều người qua lại hoặc nhiều tài xế nhằm hạn chế các tình huống nguy hiểm. Chuẩn bị tâm lý và sức khỏe

(Ảnh minh họa)

Sức khỏe của tài xế ảnh hưởng nhiều đến sự an toàn của chuyến đi. Nếu không đảm bảo sức khỏe hoặc tinh thần không thoải mái, người lái dễ bị mất tập trung. Trường hợp tài xế đang di chuyển và gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe, nên dừng lại, đỗ xe vào vị trí an toàn. Khi tinh thần và sức khỏe ổn định mới tiếp tục di chuyển. Vị trí ngồi thoải mái Khi di chuyển đường dài, tài xế nên điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái. Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên lái xe xuyên Việt, nên điều chỉnh ghế ngồi thấp và ngả hơn bình thường. Kiểm tra tổng quát xe Trước khi lên đường, phải kiểm tra lại toàn bộ xe để đảm bảo các bộ phận hoạt động bình thường, từ lốp xe, động cơ, xăng, phanh, đến cụm đèn, kính xe...Một chiếc xe hoạt động tốt sẽ đảm bảo chuyến đi suôn sẻ và an toàn. Đi làn giữa trên đường cao tốc Trong các chuyến đi đường dài, hầu hết thời gian lái xe là trên đường cao tốc hoặc đường gồm 2 - 3 làn xe ở mỗi chiều. Để đảm bảo an toàn, tài xế nên chọn làn giữa (với đường có 3 làn xe trở lên) để di chuyển. Lý do là lái xe ở làn giữa giúp tầm nhìn rộng hơn, có thể quan sát tốt dòng xe lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, nếu gặp chướng ngại vật phía trước, tài xế có hai phương án để tránh chướng ngại vật. Làm chủ tốc độ Khi lái xe đường dài, tài xế cần duy trì tốc độ ổn định, không nên tăng hoặc giảm tốc độ đột ngột để đảm bảo an toàn. Nếu đi qua cung đường trơn trượt, hoặc thời tiết mưa bão, nên giảm tốc độ so với tốc độ tối đa được quy định trên đoạn đường, nhằm hạn chế tình huống nguy hiểm xảy ra. Chuẩn bị nước, đồ ăn nhẹ Tùy vào sở thích và mục đích của mỗi chuyến đi, tài xế nên chuẩn bị đầy đủ nước uống, bánh ngọt, hoa quả...Tránh sử dụng đồ ăn nhiều muối, tốt nhất nên dùng trái cây để cung cấp nhiều năng lượng. Theo VTC News