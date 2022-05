Bộ tứ kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề cập gì về Biển Đông?

Bộ tứ khẳng định ủng hộ việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, nhằm đối phó các thách thức đối với trật tự dựa trên các quy tắc hàng hải, trong đó có ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi cực lực phản đối bất kỳ hành động ép buộc hay khiêu khích đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng trong khu vực, như quân sự hóa các địa điểm còn tranh chấp, sử dụng các tàu tuần duyên và lực lượng dân quân hàng hải để gây ra các hành động nguy hiểm, cũng như nỗ lực gây rối các nước khác trong hoạt động khai thác tài nguyên biển".

Theo đó, nhóm ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc tự do, thượng tôn pháp luật, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp mà không dùng sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hay bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, tự do hàng hải và tự do hàng không.