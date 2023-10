Bộ TT&TT trả lời đề nghị "phong sát nghệ sĩ", xử lý "giang hồ mạng"

Cơ quan chức năng sẽ có biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng “giang hồ mạng”.

Đối với quy trình xử lý các nghệ sĩ có sai phạm, ông Do cho biết, đây là những đối tượng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Do đó, việc ban hành quy trình xử lý sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Bộ TT&TT đã làm hết tất cả những nội dung liên quan, sau đó chuyển sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp thành quy trình chung, nhằm hạn chế sự xuất hiện của các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên sóng truyền hình, báo chí và các sân khấu nghệ thuật biểu diễn.

“Ở Trung Quốc hay dùng từ "phong sát", Việt Nam không sử dụng cụm từ này. Chúng ta chỉ hạn chế. Như tôi được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm đến bước cuối cùng và thực hiện xin ý kiến các bộ, ngành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chỉnh sửa lại và thực hiện các thủ tục để ban hành quy định”, ông Do chia sẻ thêm.

Theo Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, việc ban hành quy trình xử lý đối với các nghệ sĩ có sai phạm hơi chậm so với mong muốn của Bộ TT&TT. Tuy nhiên, đây là quy trình thí điểm, chưa từng có tiền lệ, do vậy, có lẽ cơ quan chủ trì soạn thảo đã có sự thận trọng trong việc xin ý kiến và thăm dò dư luận kỹ hơn để khi ban hành, quy định này sẽ thực sự đi vào đời sống.