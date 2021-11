Bộ trưởng Y tế: Số ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng, ca tử vong giảm

Your browser does not support the audio element.

Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo, sau hơn một tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ (quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh).

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, TP trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình sau hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định 4800 Bộ Y tế.